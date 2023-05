Festival de Cannes 2023 : la cérémonie de clôture à suivre ce soir sur France 2 (27 mai)

Place à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2023 ce samedi 27 mai sur France 2. L’actrice française Chiara Mastroianni est la maîtresse de cérémonies de cette 76e édition du plus grand festival international du film.







Publicité





Rendez-vous dès 20h30 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Après son discours, Chiara Mastroianni accueillera sur scène le jury, présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund. Il annoncera le palmarès de ce 76ème Festival de Cannes.

Et à 21h50 : « Cannes chante le cinéma »

Une soirée exclusive sur la prestigieuse plage Macé de Cannes avec un casting cinq étoiles !



Publicité





À l’occasion de la clôture du 76e Festival de Cannes, les plus grands artistes de la musique et du cinéma, accompagnés par l’Orchestre national de Cannes, interpréteront en duo ou en solo les plus belles chansons de films français et internationaux.

Avec Louane, Alice Taglioni, Christine and the Queen, Catherine Ringer, , Alex Lutz, Barbara Pravi, Fianso, Ibrahim Maalouf, Pierre de Maere, Lyna Khoudri, Gaby Hartmann, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Thomas Dutronc, Alex Beaupain, Alexandre Tharaud et beaucoup d’autres.