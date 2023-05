The Voice du 27 mai : la demi-finale en direct ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du 27 mai 2023, extrait vidéo – Après des super cross battles de haut vol, place à la demi-finale dee The Voice ce samedi soir sur TF1. Les coachs – Zazie, Amel Bent, Vianney, et Bigflo & Oli – soutiennent les huit candidats encore en compétition alors que c’est le public qui sera le seul à décider !







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice 2023, présentation de la demi-finale

Lors de la dernière étape des Super Cross Battles, nos coachs, Amel Bent, Vianney, Zazie et Biglo & Oli se sont affrontés dans des duels qui allient stratégie et performances vocales exceptionnelles. Place désormais à la demi-finale !

Les huit talents demi-finalistes vont pouvoir offrir à leurs coachs et aux téléspectateurs d’incroyables prestations. Sur cette Demi-Finale, c’est le moment pour eux d’entrer dans la cour des grands ! Zazie ne compte plus qu’un seul talent alors que Vianney et Amel en ont deux chacun, et Bigflo & Oli en ont trois.

En effet, ils pourront montrer l’étendue de leur talent en performant accompagnés de véritables mises en scène.

Ils interpréteront une chanson de leur choix, et auront la chance de chanter en duo avec leur coach.

Après des mois de compétition, tous ont pour objectif d’atteindre la Grande Finale, et espèrent devenir « The Voice » 2023.

Cette année encore, le public sera le seul à désigner les finalistes parmi les 8 talents encore en compétition en choisissant leurs 4 talents préférés, toutes équipes confondues !

À l’issue de la Demi-Finale, les coachs peuvent se retrouver sans aucun talent en Finale. Tout est possible, ni les talents, ni les coachs ne seront à l’abri d’un coup de théâtre…

Les équipes après les super cross battles :

– Team Zazie : Aurélien

– Team Vianney : Kiona, Jérémy

– Team Amel Bent : Micha, Arslane

– Team Bigflo & Oli : Fanchon, Dame, Hannah



The Voice 2023, ça continue ce samedi 27 mai 2023 dès 21h10 sur TF1