Grey’s Anatomy du 10 mai 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 10 mai 2023 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 continue de diffuser la saison 19 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Grey’s Anatomy du 10 mai 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 5 saison 19 « Dépasser les limites » : Bailey et Addison prennent la route pour aller faire du bénévolat dans un centre de planning familial, mais une patiente avec une grossesse extra-utérine connaît des complications. Pendant ce temps, les 1re année jouent les détectives pour en savoir plus sur la relation entre Lucas et Amelia. Meredith revoit Jackson lors d’un voyage à Boston.

Episode 6 saison 19 « De l’électricité dans l’air » : Faisant suite à une annonce qui marquera un tournant, un orage s’abat sur le Grey-Sloan. Les chirurgiens titulaires et les 1re année travaillent ensemble pour sauver un reporter blessé et une famille impactée par l’orage. Une écrivaine très appréciée subit une opération risquée.



Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

VIDÉO Grey’s Anatomy du 10 mai 2023 : la bande-annonce