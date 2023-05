Ici tout commence du 22 mai : Constance rassure Anaïs (résumé + vidéo épisode 669)

Ici tout commence du 22 mai, résumé et vidéo extrait épisode 669 – Anaïs essaie de s’intégrer auprès des Teyssier ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et Hortense doit apprivoiser les élèves, auprès desquels elle ne fait pas l’unanimité…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 22 mai 2023 – résumé de l’épisode 669

A l’institut, les élèves découvrent leur nouvelle prof : Hortense. Mais elle stresse à l’idée que Teyssier n’ait pas été mis au courant… Les élèves de 2ème année sont septiques, Tom et Deva auraient préféré un chef renommé. Mais Jasmine les trouve injuste et leur explique qu’Axel a adoré son cours.

A l’infirmerie, Constance est avec Anaïs. Elle lui parle de son stage de 3 mois à Paris, elle est sur le départ et appréhende un peu. Anaïs essaie de la rassurer et Constance est adorable avec elle au sujet de Théo. Constance est très contente pour son fils.

Et pendant ce temps là, Samia et Ethan traversent une crise.



Ici tout commence du 22 mai 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.