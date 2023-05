Ici tout commence du 26 mai : Hortense a fait son choix (résumé + vidéo épisode 673)

Ici tout commence du 26 mai, résumé et vidéo extrait épisode 673 – Teyssier vise haut pour Axel dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il y a un an, il misait sur son neveu et lui filait un coup de pouce pour passer le concours et intégrer l’institut… Alors ce soir, Teyssier va mettre un petit coup de pression à Axel ! De son côté, Hortense a fait son choix.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : la mission de Teyssier (vidéo épisode du 30 mai)







Ici tout commence du 26 mai 2023 – résumé de l’épisode 673

Axel révise avec Ethan dans le salon des Teyssier. Emmanuel rentre et Axel explique qu’ils ont fini tard et qu’il a proposé à Ethan de rester. Teyssier explique à Axel qu’à leur âge en période d’examens, il dormait 2h par nuit… Il dit à Axel que sa moyenne de 13 est mauvaise et surtout pas suffisante pour finir major de promo ! Axel est le fils d’Auguste Armand et un Teyssier, Emmanuel veut qu’il vise haut ! Un bon coup de presion pour Axel…

Clotilde interroge Teyssier : Hortense lui a-t-elle donné un réponse pour le poste de professeur ? Emmanuel lui dit qu’elle réfléchit, Clotilde pense qu’elle va refuser… Mais ils croisent Hortense et elle leur annonce qu’elle a choisi… l’institut ! Teyssier lui dit qu’elle ne doit pas oublier ses examens : elle doit finir dans les 3 premiers de sa promo !

Et à l’institut, Clotilde voit clair dans le jeu de Solal.



Ici tout commence du 26 mai 2023 – vidéo premières minutes

