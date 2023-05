Ici tout commence du 8 mai : Anaïs a fait un choix (résumé + vidéo épisode 659)

Ici tout commence du 8 mai, résumé et vidéo extrait épisode 659 – Anaïs a fait un choix ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, après avoir vu Théo embrasser Marta, elle a eu un déclic !







Ici tout commence du 8 mai 2023 – résumé de l’épisode 659

Anaïs est avec Salomé, elle rayonne. Salomé lui demande pourquoi elle est de si bonne humeur et Anaïs lui annonce que c’est parce qu’elle a eu un déclic en voyant Théo et Marta s’embrasser. Selon elle, si Théo avance, c’est qu’elle peut faire pareil ! Elle compte oublier ses sentiments et se concentrer sur sa vie avec Lisandro.

Pendant ce temps là, Constance confie à Théo qu’elle a été prise pour un stage d’ostéopathie. Mais ça dure 3 mois et elle ne sait pas si elle va accepter. Et Théo compte retourner travailler au Double A, il va beaucoup mieux et ne veut pas rester enfermer. Il dit à sa mère d’accepter le stage.

En cuisine, Théo se rapproche de son ex. Solal se porte volontaire pour un projet spécial. En classe, Thomas enquête sur le comportement de Lenglart.



Ici tout commence du 8 mai 2023 – vidéo premières minutes

