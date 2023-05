Ici tout commence spoilers : Anaïs et Théo en couple, les résumés jusqu’au 26 mai 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 22 au 26 mai 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023.







Et on peut déjà vous dire que Hortense va faire ses premiers pas en tant que professeure à l’institut !







Mais elle va recevoir une autre proposition professionnelle et va devoir faire un choix…

De son côté, Anaïs est officiellement en couple avec Théo. Mais elle doit se faire accepter par la famille Teyssier et ça s’annonce compliqué !

A l’inverse, Ethan et Samia décident de rompre. Et Solal est amoureux de Rose… Quant à Laetitia, elle déclare la guerre à la cheffe Lenglart.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 mai 2023

Lundi 22 mai (épisode 664) : Hortense ne fait pas l’unanimité en tant que professeure. Anaïs compte bien se faire accepter par le clan Teyssier. Samia et Ethan traversent une crise.

Mardi 23 mai (épisode 665) : Hortense donne cours aux professeurs de L’institut. Anaïs se la joue « belle-fille idéale » avec la famille Teyssier. Ethan et Samia mettent fin à leur histoire.

Mercredi 24 mai (épisode 666) : L’anniversaire d’Hortense est bouleversé par une nouvelle inattendue. Laetitia trouve un nouvel allié pour éloigner Kelly de Lenglart. Solal est coincé dans son amour impossible pour Rose.

Jeudi 25 mai (épisode 667) : Face à deux propositions de carrière, le cœur d’Hortense balance. A L’institut, Laetitia déclare la guerre ! De son côté, Axel peine à conjuguer révisions et relations.

Vendredi 26 mai (épisode 668) : En cuisine, Hortense s’effondre. Axel et Jasmine ont un coup de chaud. A L’institut, Clotilde voit clair dans le jeu de Solal.



