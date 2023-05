C à vous du 18 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 18 mai 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et même en ce jour férié, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 18 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Violence politique, manifestation nationaliste à Annecy, procès de Tariq Ramadan… CarolineFourest, journaliste et essayiste, directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Harry et Meghan pris dans une course-poursuite “catastrophique” à New York. On en parle avec Jérôme Carron, grand reporter à Point de Vue

🔵 🎬 Cédric Kahn présente le film “Le procès Goldman” en salle le 27 septembre

🔵 🎬 Romain Duris, Paul Kircher et Thomas Cailley présentent le film “Le règne animal” diffusé en ouverture de la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes, en salle le 4 octobre

🔵 🎵 Dans le live : Jain présente son album “The Fool”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Pedro Almodovar et Ethan Hawke pour le film “Strange way of Life”, en salle le 16 août (hors compétition à Cannes)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 18 mai 2023 à 19h sur France 5.



