Ici tout commence spoiler : découvrez qui va remplacer Claire ! (vidéo épisode du 10 mai)

Ici tout commence spoiler – Claire a repris les cours mais à son rythme dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle ne donne cours qu’aux élèves de 3ème année et du coup, Clotide a repris ses cours avec les autres promos et elle est surchargée.

Dans quelques jours, Claire a trouvé une solution : un nouveau professeur pour la remplacer !







Et Claire réunit Antoine, Rose et Clotilde pour leur annoncer à qui elle a pensé pour la remplacer. Il s’agit d’un élève de master : Livio ! On ne peut pas dire que ce choix fasse l’unanimité, Clotilde reste septique… Elle accepte de faire un test en faisant cours aux 1ère année avec Livio.

Livio sera-t-il le nouveau professeur de l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 661 du 10 mai 2023, Claire désigne son remplaçant



