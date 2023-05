« 20h30 le samedi » du 6 mai 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On propose maintenant de sommaire du jour et il s’agit d’une spéciale cinéma !







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 6 mai 2023 : les reportages

A l’approche du festival de Cannes, qui se déroulera du mardi 16 mai au samedi 27 mai, ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi » vous propose une émission 100% cinéma. Voici la liste des sujets de ce soir.

🔵 Jour où : Brigitte Bardot voit sa vie lui échapper

Lors de son arrivée au Festival de Cannes en 1967, Brigitte Bardot provoque une cohue inouïe. Depuis l’onde de choc du film de Roger Vadim Et Dieu créa la femme, en 1956, la jeune femme suscite l’émoi, l’admiration, mais elle a aussi ses détracteurs, effrayés par sa liberté et son audace. L’idole BB est épiée jour et nuit par les paparazzis, qui se sont installés en face de son appartement. Deux réalisateurs, Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau, touchés par ce quotidien de femme traquée, vont décider d’en faire un film. Le magazine raconte la vie confisquée de l’idole BB, avant la diffusion de Bardot, mini-série télévisée de 6 épisodes, écrite et réalisée par Danièle et Christopher Thompson, diffusée sur France 2 à partir du 8 mai.



🔵 Actu : Agnès Jaoui, idole de Géraldine Nakache

Quand on veut faire du cinéma, il y a des modèles inspirants. L’idole de Géraldine Nakache n’est pas Brigitte Bardot, mais une autre actrice et réalisatrice à l’œil incisif et aux mots finement ciselés : Agnès Jaoui. Géraldine Nakache n’a jamais pris de cours de théâtre, mais elle a grandi en regardant les films d’Agnès Jaoui et lorsqu’en 2010, elle a réalisé son premier long-métrage Tout ce qui brille, elle s’est accrochée à son modèle. Un jour, on lui a proposé de jouer aux côtés de son idole : le film Le Cours de la vie, réalisé par Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï et Géraldine Nakache sort en salles mercredi 10 mai.

🔵 Bonus : Johnny Depp et la langue française

Dans une dizaine de jours commencera la 76e édition du Festival de Cannes. Le film qui fera son ouverture est toujours un petit événement. Cette année, ce sera Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn, qui signe les retrouvailles de Johnny Depp avec le cinéma. L’acteur américain, en perruque dans le rôle de Louis XV, parle français depuis quelques années déjà.

