Ici tout commence spoiler : Lisandro menace Théo ! (vidéo épisode du 17 mai)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Lisandro et Théo la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Lisandro va s’en prendre à Théo au Double A et un gros clash va éclater devant les clients du Double A…

La veille, Lisandro a menacé Théo et là, le chef se retrouve avec uniquement des élèves de Première Année pour un service compliqué. Il pense que Lisandro l’a fait exprès.







Résultat, un gros éclate et Deva n’arrive pas à les calmer. Clairement, Lisandro n’arrive pas à encaisser qu’Anaïs l’ait quitté pour Théo et il compte bien lui faire payer… Mais avec Teyssier, tout ça risque de très mal se terminer pour le professeur de salle !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 666 du 17 mai 2023, Lisandro et Théo vont au clash



