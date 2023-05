Eurovision 2023 : et le gagnant est... la Suède, la France termine 16ème ! (classement complet)

Eurovision 2023 résultats – C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale du Concours de l’Eurovision 2023 à Liverpool. Et suite aux votes des jury des différents pays et des téléspectateurs, c’est la Suède qui a été sacré grand gagnant cette année avec la prestation de Loreen et son titre « Tattoo ».







Publicité





La Finlande et Israël complètent le podium. Et de son côté, la France termine à la 16ème place avec la chanson de La Zarra.







Publicité





VIDÉO Eurovision 2023 la chanson du pays gagnant, Loreen « Tattoo » (Suède)

Eurovision 2023, le classement complet

1 – Suède

2 – Finlande

3 – Israël

4 – Italie

5 – Norvège

6 – Ukraine

7 – Belgique

8 – Estonie

9 – Australie

10 – République tchèque

11 – Lituanie

12 – Chypre

13 – Croatie

14 – Arménie

15 – Autriche

16 – France

17 – Espagne

18 – Moldavie

19 – Pologne

20 – Suisse

21 – Slovénie

22 – Albanie

23 – Portugal

24 – Serbie

25 – Royaume Uni

26 – Allemagne



Publicité











Publicité





VIDÉO Eurovision 2023 la prestation de la France par La Zarra « Evidemment »

Voici la vidéo de la prestation de la Zarra pour la France.