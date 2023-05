Ici tout commence spoilers : Lisandro déclare la guerre à Théo, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 15 au 19 mai 2023)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 mai 2023 – Le week-end ne fait que commencer et vous vous demandez ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la colère de Lisandro ! Il va déclarer la guerre à Théo au Double A et l’ambiance va devenir pesante… A tel point que Teyssier doit les convoquer dans son bureau.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : une nouvelle rupture ! (vidéo épisode du 17 mai)







Publicité





Pendant ce temps là, Hortense hésite suite à la proposition de Clotilde de devenir prof à l’institut. Ça la stresse beaucoup mais sa mère est là pour la soutenir.

De son côté, Kelly est toujours sous influence de la cheffe Lenglart. Elle refuse d’écouter les mises en garde de Lionel et décide de rompre !

Et Solal fait n’importe quoi avec Rose… Ses amis essaient de le raisonner !



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 mai 2023

Lundi 15 mai (épisode 664) : En plein service, Deva avoue tout… De son côté, Ethan remet son couple en question. Marta découvre le passé de Joachim.

Mardi 16 mai (épisode 665) : Au Double A, Anaïs sauve le service, mais inquiète Théo. Encouragée par Clotilde, Marta se reprend en main. Malgré ses efforts, Samia peine à être la petite amie parfaite.

Mercredi 17 mai (épisode 666) : Au Double A, la guerre est déclarée entre Théo et Lisandro. En plein travail, Rose et Solal sont un peu trop complices. Lenglart sème le trouble entre Kelly et Lionel.

Jeudi 18 mai (épisode 667) : Pour Lisandro et Théo, c’est l’heure du quiz ! Face à la proposition de Clotilde, Hortense doit faire un choix. Inquiet pour Kelly, Lionel cherche du soutien auprès de Thomas.

Vendredi 19 mai (épisode 668) : Anaïs et Lisandro mettent un point final à leur histoire. Pour qu’Hortense devienne professeure, il ne reste qu’à convaincre Teyssier. Ethan et Axel raisonnent Solal : il fait n’importe quoi avec Rose !

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 15 au 19 mai 2023

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici