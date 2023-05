The Voice : qualifiés et éliminés des dernières cross battles (résumé + replay du 13 mai)

The Voice du 13 mai 2023, résumé et replay – C’est parti pour la 12ème soirée de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney terminent l’étape des cross battles. Ce soir encore, c’est le public qui décide !







Première cross battle : Amel Bent a la main, elle choisit d’affronter Zazie. Amel envoie Los Malunos sur « Tous les bateaux, tous les oiseaux » de Michel Polnareff, et Zazie opte pour Clem qui chante « Mon vieux » de Daniel Guichard. Le public décide de sauver Clem avec 78,9% des votes !

2ème cross battle : Vianney défie Amel avec Kiona et « L’hymne à l’amour ». Amel envoie Zoe sur « Hurt » de Christina Aguilera. Le public sauve Kiona, qui a fait pleurer les coachs avec sa prestation, avec 76% !







3ème cross battle : c’est Zazie qui a la main, elle aligne Ivann P qui chante « Casser la voix » de Patrick Bruel et défie la Team Bigflo & Oli. Ils envoient Nochka sur « Un homme heureux » de William Sheller. C’est Nochka qui se qualifie avec 74% !



4ème cross battle : Zazie a à nouveau la main avec son dernier talent, Maryline Naaman. Elle défie Vianney, qui décide d’envoyer Camille. Maryline interprète « Elle, tu l’aimes » d’Hélène Ségara. Camille chante « Et si tu n’existais pas » de Joe Dassin. Le public qualifie Maryline avec 58,2% des votes !

5ème cross battle : Bigflo & Oli envoient Dame sur « Un jour je marierai un ange » de Pierre Demaere. Ils défient Amel qui envoie Elise sur « Elle est d’ailleurs » de Pierre Bachelet. Et le public décide de sauver Dame avec 63,2% des votes.

6ème cross battle : Bigflo & Oli ont encore ma main. Ils désignent Xavier Polycarpe sur « Mon fils ma bataille » de Balavoine face à un talent de l’équipe de Vianney. Il envoie Lummen Nae sur « Diego, libre dans sa tête » de Johnny Hallyday. Le public décide de qualifier Lummen Nae avec 75,1%.

7ème cross battle : Amel désigne Giulia Falcone qui chante « Le monde est stone » de Starmania, face à la Team Bigflo & Oli avec Fanchon sur « Running up that hill » de Kate Bush. Le public sauve Fanchon avec 79,5% des votes !

8ème et dernière cross battle : Lola de l’équipe de Vianney chante « Je vais t’aimer » de Michel Sardou face à Micha de l’équipe d’Amel sur « L’envie d’aimer » de Daniel Levi. C’est Micha qui se qualifie avec 81,7% des votes !

Fin de cette seconde et dernière soirée de cross battles. Sont qualifiés pour les super cross battles : Clem (Zazie), Kiona (Vianney), Nochka (Bigflo & Oli), Maryline (Zazie), Dame (Bigflo & Oli), Lummen Nae (Vianney), Fanchon (Bigflo & Oli), Micha (Amel)

En revanche, l’aventure est terminée pour : Los Malunos (Amel), Zoe (Amel), Yvann P (Zazie), Camille (Vianney), Elise (Amel), Xavier Polycarpe (Bigflo & Oli), Lola (Vianney)

The Voice du 13 mai 2023, le replay

Cette 12ème soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 20 mai 2023 pour suivre les super cross battles !