Koh-Lanta du 30 mai : l’épisode 15, qui sera éliminé avant l’orientation ? (extrait vidéo)

Koh-Lanta du 30 mai 2023, l’épisode 15 – C’est l’épisode 15 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré » qui vous attend ce soir sur TF1. Après l’élimination de Laura la semaine dernière, ce soir c’est la dernière ligne droite ! Dernière épreuve d’immunité et dernier conseil avant l’orientation, et un énorme coup de poker vous attend ce soir.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 15 du 30 mai

Aux Philippines, c’est la dernière ligne droite ! Les aventuriers vont savoir lesquels d’entre eux accéderont à la mythique épreuve de l’orientation. Ils ne sont plus que 5 : Nicolas, Quentin, Frédéric, Tania et Julie.

Autant dire que le totem de la dernière épreuve d’immunité n’a pas de prix : il offre un accès direct à la Finale. Alors, qui le remportera ? Et qui fera les frais du dernier conseil éliminatoire ?

Alliances croisées, jeux d’acteurs hors pair… Entre coups de cœur et coups de bluff, rien n’est écrit !

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 15

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici quelques images de Denis Brogniart qui vous en dit plus sur l’ultime coup de poker qui vous attend ce soir. Il annonce de l’inédit en matière de stratégie !



Publicité





Ultime coup de poker demain dans #KohLantaLeFeuSacré 💥

Fera-t-il basculer les alliances ? pic.twitter.com/PVvEt9I9uD — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 29, 2023