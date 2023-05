Demain nous appartient du 30 mai : Adam en danger de mort (résumé + vidéo épisode 1437 en avance)

Demain nous appartient du 30 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1437 de DNA – Adam est en grand danger dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Soizic et François reçoivent de nouvelles menaces…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 30 mai 2023 – résumé de l’épisode 1437

Soizic a reçu une vidéo menaçant la vie de son fils, Adam. Elle n’en a pas dormi de la nuit et montre la vidéo à François. Il veut prévenir la police mais Soizic a peur que des représailles… Et alors qu’elle parle à François de refusé d’être juré au procès de Vanessa en invoquant le conflit d’intérêt puisqu’elle travaille avec Victoire, le Maître Chanteur l’appelle. Il semble avoir tout entendu et exige qu’elle soit bien juré et qu’elle aide à alléger la peine de Vanessa… Le Maître Chanteur est devant le lycée et observe Adam, il menace de le tuer !

Bart ne peut contenir sa rage face à Vanessa. Et l’intimité de Nordine s’ébruite dans le commissariat. Quant à Bruno, il rédige des lettres d’adieux.



Demain nous appartient du 30 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

