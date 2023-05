Demain nous appartient spoiler : le mariage d’Audrey et Damien (vidéo épisode du 26 mai)

Demain nous appartient spoiler – C’est vendredi qu’aura lieu le mariage d’Audrey et Damien dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Après des semaines de préparation pour les enfants Roussel, c’est le grand jour !

Devant famille et amis, Audrey et Damien vont se dire oui sur la plage.







Audrey, qui n’a jamais voulu se marier, dit oui à Damien. Et Damien dit oui à Audrey. Un magnifique mariage et un grand moment de bonheur, un peu plus d’un an après le drame survenu pendant le mariage de Bart et Louise…

Cette fois, c’est enfin un mariage heureux qui vous attend à Sète !

