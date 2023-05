Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 15 ? (résumé + replay 30 mai)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 15 du mardi 30 mai 2023 – C’est parti pour l’épisode 15 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après son élimination, Laura rejoint le camps du jury final.







Publicité





De son côté, Tania est satisfaite de son coup. Elle sait qu’avec son collier, elle est assurée d’aller à l’orientation. Les stratégies sont déjà dans toutes les bouches et le dernier jeu de confort est annoncé. Et il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : la boue. Et c’est une victoire de Quentin ! Il choisit Frédéric pour partager la récompense : un repas gastronomique, un jacuzzi et une nuit à l’hôtel.







Publicité





Sur le camps, pendant le repas, Tania essaie d’aller à la pêche aux infos avec Julie et Nicolas. Ils voient ses questions d’un mauvais oeil et espèrent clairement que Tania ne remportera pas l’immunité, loin de se douter qu’elle a un collier d’immunité.

Place à l’épreuve d’immunité : un classique de Koh-Lanta, les dominos. Et c’est Frédéric qui remporte la victoire et le totem qui le qualifie pour l’épreuve mythique de l’orientation ! Il s’agit désormais de ne pas finir dernier pour ne pas avoir un vote contre lui au conseil. C’est Tania qui finit dernière !



Publicité





De retour sur le camps, les aventuriers parlent évidemment du dernier conseil. Julie veut qu’ils votent tous contre Tania, qui lui a dit qu’elle a un collier. Avec Tania, elles élaborent un énorme coup de bluff ! Tania va prêter son collier d’immunité à Julie pour faire croire aux garçons qu’elle en a un et qu’ils votent tous contre Tania.

Quentin et Frédéric ont fait une intoxication alimentaire, ils reviennent sur le camps. Et les garçons parlent stratégie, ils veulent sortir Tania, qui de son côté a hâte de sortir son collier et leur mettre à l’envers.

Koh-Lanta du 31 mai, le conseil : et l’aventurier éliminé est…

Place au conseil. Tania sort son collier d’immunité, à la grande surprise des garçons ! Et c’est Quentin qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce 30 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 6 juin pour suivre l’épisode 16 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».