Love Island du 30 mai : les garçons dérapent (résumé + replay épisode 32)

Love Island épisode 32 du mardi 30 mai – Place à l’épisode 32 de Love Island ce mardi soir. Camille est de retour dans la villa et elle va directement s’expliquer avec Gabriel. Elle a moyennement apprécié la façon dont il l’a évincée de la villa… Issam dort collé serré contre l’une des nouvelles !







Nicolo fait connaissance avec Nicolo. Et Valentin est avec Léana, il lui confie qu’elle lui plait.

Les filles voient des images des garçons et notamment de Gabriel qui parlent des nouvelles bombes. Un jeu est organisé à la villa et Gabriel embrasse déjà Camille ! Et Valentin embrasse Léana, et Astrid !…







Gabriel et Camille vont ensuite dans le jacuzzi. Pendant ce temps là, les filles voient des images de Valentin qui dit qu’il se considère comme célibataire. Perle est écoeurée et dit qu’elle s’en fout !



Issam est en date avec Marwa, c’est le choix du public. Du côté des filles, on voit des images d’Issam avec Marwa. Ludivine est dégoûtée mais loin d’imaginer qu’en date, Issam embrasse Marwa.

Une soirée est organisée et les filles ont les lampes qui vont s’allumer dès qu’un islander sera en contact physique avec une bombe. Toutes les lampes s’allument les unes après les autres…

Hannah voit des images de Gabriel qui embrasse Camille, et Issam qui dort avec Marwa et qui l’embrasse… Ludivine est sous le choc.

Love Island, le replay du 30 mai

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mardi 30 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 31 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 33.