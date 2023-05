« L’amour sucré salé » : votre téléfilm ce 24 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« L’amour sucré salé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 24 mai 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’amour sucré salé ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’amour sucré salé » : l’histoire

Kelly travaille en tant que productrice exécutive sur l’émission à succès Petits gourmets, dans laquelle des enfants s’affrontent en préparant des plats pour savoir lequel d’entre eux est le meilleur cuisinier. Le premier jour de la troisième saison, la chef Betty, animatrice vedette, se blesse. Il faut vite lui trouver un remplaçant. Kelly pense à Stephen Harris, un chef reconnu. Malheureusement, suite à une altercation avec un critique culinaire, sa côte de popularité est en baisse. En effet, ce dernier n’est pas d’un tempérament facile et ne se laisse pas facilement diriger ! Kelly travaille d’arrache-pied pour que l’émission soit un succès et que ses compétences soient reconnues par la direction…

L’amour sucré salé, interprètes et personnages

Avec : Ali Liebert (Kelly ), Brett Dalton (Stephen Harris ), Kimberley Sustad (Jessica), Aria Birch (Becca)



VIDÉO « L’amour sucré salé » : la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le mariage de mon ex-fiancé ».