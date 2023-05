50mn Inside : découvrez la remplaçante de Nikos Aliagas !

Alors que Nikos Aliagas a annoncé il y a quelques semaines qu’il arrêtait l’animation de 50mn Inside, on connait désormais l’identité de la personne qui va remplacer ! C’est une femme qui va reprendre la présentation et les interviews de l’émission du samedi soir sur TF1 : Isabelle ITHURBURU.







TF1 a annoncé son arrivé sur la chaîne mardi dans un communiqué de presse.







« Isabelle présentera et mènera les grandes interviews du magazine 50 Minutes Inside, proposé tous les samedis à partir de 17h50 et prendra la tête du Magazine de la Coupe du Monde de rugby. » a annoncé la chaîne.

Qui est Isabelle Ithurburu ?

Née en 1983 à Pau, Isabelle Ithurburu est diplômée d’une école de commerce international. Elle démarre sa carrière de journaliste sur la chaîne Infosport+ en 2009. Elle y présente plusieurs rendez-vous, parmi lesquels Sports Dimanche, L’Edition du Soir, puis La Matinale Sports. En 2011, lors de la coupe du monde de rugby, elle anime Jour de Coupe du Monde, tous les week-ends sur Canal+, au côté d’Eric Bayle. En 2012, elle présente Samedi Sport sur Canal+ à la suite du départ de Darren Tullet. La saison 2012-2013 marque un tournant dans son parcours. Elle succède à François Trillo à la présentation de Jour de rugby sur Canal+ et prend la présentation de La Nuit du Rugby qui récompense les acteurs du rugby professionnel français. A partir de 2015, elle présente le Canal Rugby Club, diffusé sur Canal + les samedis et dimanches soir pour encadrer les matchs du Top14. Elle reçoit la même année un « micro d’or ». De 2016 à 2018, Isabelle Ithurburu présente le magazine hebdomadaire consacré aux médias Le Tube sur Canal+ ; en 2018 et 2019, elle présente le magazine de société « Bonsoir ! » diffusé le samedi soir sur Canal+.



