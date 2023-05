« Les randonneuses » du 29 mai : vos épisodes ce soir sur TF1

Les randonneuses, vos épisodes inédits du lundi 29 mai 2023 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Les randonneuses ». Une série portée par Alix Poisson, Clémentine Célarié, Baptiste Lecaplain ou encore Gérémy Crédeville.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Les randonneuses » : vos deux épisodes du 29 mai

Épisode 5 « Morgan » : Morgan est tendue et les motivations secrètes de sa présence sont de plus en plus difficiles à cacher aux autres. Elle sait qu’une fois révélé, son fardeau ne sera plus uniquement le sien, mais aussi que certains risquent de lui en vouloir. Les six femmes s’apprêtent à escalader une corniche qui nécessite qu’elles soient encordées les unes aux autres et les accidents sont vite arrivés… L’ascension devient de plus en plus dangereuse. Pablo et Tom ne pensent pas que les filles puissent continuer.

Épisode 6 « Valérie » : Valérie, Noémie, Patty, Karen et Sara décident d’outrepasser les recommandations des guides et de continuer l’ascension toutes seules. Elles sont déterminées à tenir la promesse faite à Ève. Elles laissent Morgan et les garçons endormis au refuge, et démarrent leur dernière étape pour atteindre le sommet, mais une tempête de neige se déclare. Arriveront-elles au sommet ?



Personnages et interprètes

Avec : Alix Poisson (Sara), Clémentine Célarié (Noémie), Camille Chamoux (Patty), Joséphine de Meaux (Karen), Thiphaine Daviot (Morgan), Claire Borotra (Valérie), Baptiste Lecaplain (Jonathan), Gérémy Crédeville (Pablo), Maxence Danet-Fauvel (Julien), Mhamed Arezki (Idriss), Anna Stanic (Julie), Eric Massot (Chirurgien Sara)

Avec la participation de Elsa Lunghini (Eve), Bruno Wolkowitch (Marc) et Lucien Jean-Baptiste (Tom)