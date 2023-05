Love Island du 26 mai : Perle cède à la tentation (résumé + replay épisode 29)

Love Island épisode 29 du vendredi 26 mai – Place à l’épisode 29 de Love Island ce vendredi soir. C’est le Love Break et les garçons sont toujours séparés des filles… Valentin a vu Perle avec Simon dans la Private Room. Il bouillonne ! Et pourtant Perle est avec Bastos, ils font connaissance.







Bastos vient parler à Ludivine, il lui reproche son coup d’éclat face à Perle la veille. Et Simon continue d’essayer de draguer Perle… Cindy annonce qu’ils vont faire du tennis pour Roland Garros. Ils doivent viser des visages avec une balle de tennis et embrasser leurs cibles. Perle embrasse Simon ! Et Simon embrasse Solène.







Les garçons peuvent ensuite agir, ils vont décider des actions dans la villa ! Pendant ce temps là à la villa, dans la salle de bain, Perle embrasse Bastos qui tire sur serviette ! Dans la douche, Solène les voit…

A la villa, les défis commencent… Et les garçons voient des images de Ludivine avec Bastos, et Anna qui embrasse Karl. Et Perle se sent coupable… Elle pleure. Valentin voit des images de Perle et Simon.



Solène balance aux autres filles pour le bisou entre Perle et Bastos. Cindy juge Perle et lui dit qu’elle devrait penser à la réaction de Valentin…

Love Island, le replay du 26 mai

