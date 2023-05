Maison à vendre du 12 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Maison à vendre du 12 mai 2023 – C’est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Lorenzo et Valeria, et à Nathalie et Victor.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Publicité





Maison à vendre du 12 mai 2023

Stéphane Plaza se déplace jusqu’à la Cité des papes pour venir en aide à Valeria, 74 ans, d’origine italienne. C’est son fils Lorenzo, 47 ans, qui l’a contacté pour débloquer la vente de la maison à Avignon, qui ne correspond plus à Valeria et qui a effrayé tous les acheteurs potentiels à cause des travaux de rénovation et de décoration. Stéphane Plaza va prendre cette mission très à cœur pour les aider à vendre au mieux, et Sophie Ferjani va faire des miracles en home staging pour redonner de l’attrait à cette maison, faire ressortir tout son cachet et attirer enfin des acheteurs.

À Massy dans l’Essonne, Nathalie et Victor, 56 ans, vivent dans un grand appartement avec leurs trois enfants : Thomas, 30 ans, Alexandre, 27 ans, et Wendy, 24 ans. Nathalie et Victor ont pris la décision de vendre leur appartement pour s’installer près d’Angers mais les visiteurs ne se bousculent pas. Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille unie pour vendre au plus vite et sera accompagné par Aurélie Hémar, qui revient dans Maison à vendre pour lui prêter main forte ! Elle va revoir l’agencement et la décoration de chacune des pièces très figées dans les années 80, pour moderniser cet appartement et enfin provoquer un coup de cœur.



Publicité





Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

"Ta maison fait peur" 😮

À Avignon, il n'y a pas que le pont qui vaut le détour. Ce vendredi, Stéphane Plaza va encore casser la baraque !#MAV, vendredi à 21:10 🏡 pic.twitter.com/xBhlU6dDk8 — M6 (@M6) May 10, 2023

« Maison à vendre » c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6Play pour le replay