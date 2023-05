« Marie-Francine » de Valérie Lemercier : votre film ce soir sur TF1 (8 mai)

« Marie-Francine » de et avec Valérie Lemercier, c’est film rediffusé ce lundi 8 mai 2023 sur TF1.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Marie-Francine » de Valérie Lemercier : l’histoire de votre film

A 50 ans, Marie-Francine est condamnée à la triple peine : abandonnée par son mari qui l’a quittée pour une femme plus jeune et renvoyée de son travail, elle doit retourner vivre chez ses parents ! Ceux-ci l’encouragent à se lancer dans la vente de cigarettes électroniques. Marie-Francine crée donc une petite boutique et rencontre à cette occasion Miguel, un cuisinier qui est exactement dans la même situation qu’elle…

Casting : interprètes, personnages…

Au casting de cette comédie qui a rassemblé 883.778 spectateurs dans les salles françaises :



Publicité





Valérie Lemercier (Marie-Francine Doublet / Marie-Noëlle), Patrick Timsit (Miguel Maraõ), Denis Podalydès (Emmanuel Doublet), Hélène Vincent (Annick Legay, dite Dadick), Philippe Laudenbach (Pierric Legay, dit Papick)

La bande-annonce

On finit comme toujours par la bande-annonce de votre film…

Marie-Francine, avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit. 📺 DEMAIN à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/UayWLB6CKX — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) May 7, 2023