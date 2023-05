Mask Singer : qui se cache sous le Chameau ? Les indices qui mènent à Nico et Daniela Capone

Mask Singer saison 5 les indices sur le Chameau – C’est déjà le cinquième prime de la nouvelle saison de « Mask Singer » qui vous attend ce vendredi soir sur TF1. Parmi les masques encore en course, le Chameau est certainement le plus drôle mais aussi l’un des plus intrigants !







Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : quelles sont les deux stars sous le Chameau ?

Zoom sur le costume du Chameau. Kev Adams l’a démasqué dès le début et a validé son Prono d’Or. Mais du côté de Jeff Panacloc, Élodie Frégé et Michèle Bernier, c’est encore flou. Chez Stars-Actu, on pense aux influenceurs Nico et Daniella Capone. Les références à Dubaï dans les indices ainsi que les bagues correspondent avec la demande en mariage de Nico à Dubaï en 2021. Les dents parce que Daniella est assistante dentaire. Et évidemment les millions parce qu’ils sont suivis par 27 millions de personnes sur TikTok et 10 millions sur Instagram !

Indice n°1 : « Alphonse »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Il roulait ses bosses en distillant comme à son habitude, sa bonne humeur.

– S’il s’était longtemps fondu dans la masse, aujourd’hui il était sorti du bois et ne passait plus inaperçu. Il arrivait avec ses gros sabots, ses idées farfelues et personne ne s’attendait jamais à ce qu’il allait faire.

– Il avait ramé, il n’avait jamais lâché et il avait réussi à se créer un sacré réseau. Quelle star ! C’est un peu le monde à l’envers pour notre Chameau. Des millions de chameaux le suivaient maintenant, avec lui ils se marraient comme des bossus.

– Le Chameau était un animal sincère : rire, larmes, émotion, le Chameau n’avait de secret pour personne. Il a deux bosses mais aussi un coeur énorme

– Le Chameau adorait se mettre en scène seul ou avec des copains. Et quels copains !

Indices visuels : le chameau danse dans une écurie, une dent en or et une brosse à dents, une pancarte avec écrit « Un train peut en cacher un autre »

Propositions des enquêteurs : Michou et Elsa, Nico et Daniela, et Jenny et Valentin



Indices donnés sur le prime 3 :

– « J’ai pas mal roulé mes bosses. (…) Première escale l’Italie. Ensuite on file à Dubaï : le chameau a tourné là-bas, quel souvenir ! J’en frissonne encore ! »

– le Maroc, l’Egypte

– « Quand je pense que je suis connu dans le monde entier ! Alors qu’au début, mon travail ne mettait pas franchement tout le monde d’accord. Certains ne peuvent pas me voir en peinture ! Et d’autres m’adorent »

– « Moi je bosse, je garde le rythme, et j’avance »

– « C’est quand même marrant de partager autant avec autant de monde dans autant de pays quand on sait que de base, le chameau n’est pas vraiment partageur »

– « Après avoir fait le tour du monde, ce que préfère le chameau, c’est rentrer à la maison »

Indices visuels/musicaux : des obstacles, la musique de « Brice de Nice », un avion, une paire de bagues avec des sourires

Propositions des enquêteurs : Nico et Daniela, Nabilla Vergara et Thomas Vergara, Caroline Receveur et Hugo Philip, ou encore Kevin Debonne et Inès Reg

Indices donnés sur le prime 4 :

– « J’adore squatter vos écrans ! Mon truc, c’est les bêtisier »

– « Le Chameau vit d’amour et de crème fraiche ! »

– « Il ne faut jamais jouer au roi du gag avec le Chameau. Vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. Il faut dire qu’avec sa moitié, ils adorent se taquiner »

– le Chameau est apparu dans des clips

Indices visuels/musicaux : entartage, manettes de console de jeu

Propositions des enquêteurs : Nico et Daniela, et Inès Reg et Kévin Debonne

La dernière prestation du Chameau sur « Ce rêve Bleu » d’Aladdin

Ces nouveaux indices vous aident t-ils à démasquer le Chameau ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 12 mai 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger