Roland Garros : Wawrinka / Kokkinakis en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Wawrinka / Kokkinakis en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur Amazon Prime Vidéo. Début du 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros ce mercredi 31 mai 2023. Le suisse Stan Wawrinka affronte l’australien Thanasi Kokkinakis.







A suivre cet après-midi, en seconde rotation sur le court Simonne Mathieu, et en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Stan Wawrinka, vainqueur de Roland Garros en 2015, est actuellement 89ème à l’ATP. Il affronte l’australien Thanasi Kokkinakis, 108ème, pour espérer se qualifier pour le 3ème tour !

Wawrinka / Kokkinakis en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo vers 12h45. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Wawrinka / Kokkinakis, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2023, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.