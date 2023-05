Ici tout commence du 24 mai : Teyssier fait une annonce surprise (résumé + vidéo épisode 671)

Ici tout commence du 24 mai, résumé et vidéo extrait épisode 671 – Teyssier a une annonce surprise à faire ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Clotilde annonce à Hortense que Teyssier n’a validé pour son poste de professeur, ce dernier fait irruption…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Hortense fait un malaise ! (vidéo épisode du 26 mai)







Publicité





Ici tout commence du 24 mai 2023 – résumé de l’épisode 671

C’est l’anniversaire d’Hortense. Elle retrouve Clotilde et lui demande si elle connait la décision de Teyssier. Elle est désolée mais l’informe que Teyssier n’a pas souhaité lui donner le poste de prof… Sauf que Teyssier débarque et annonce à Hortense qu’il a changé d’avis ! Il la prend comme prof jusqu’à la fin de l’année scolaire et elle ne doit pas négliger ses examens pour autant. Hortense saute de joie et Clotilde est surprise mais ravie.

Entre Kelly, Thomas et Lionel, les relations sont tendues. Kelly ne répond plus aux messages de Lionel, ni de Thomas. Laetitia interroge sa fille, elle pense qu’ils ont voulu bien faire car ils s’inquiètent. Mais Kelly est toujours sous l’emprise de Carole…

Laetitia trouve finalement un nouvel allié pour éloigner Kelly de Lenglart. Et Solal est coincé dans son amour impossible pour Rose.



Publicité





Ici tout commence du 24 mai 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff