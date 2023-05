Top Chef : qui a été éliminé en demi-finale ce 31 mai ? Quels sont les finalistes ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 31 mai 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de la demi-finale de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel et Hélène Darroze ont fait leur choix !







Et à l’issue de cette demi-finale c’est Mathieu Lagarde, de la brigade de Glenn Viel, qui a été éliminé.







Danny a été qualifié directement à l’issue des trois épreuves de la soirée. Hugo et Mathieu se sont retrouvés à égalités. Les chefs ont du les départager ! Et ils ont qualifié Hugo pour la grande finale. Mathieu est éliminé aux portes de cette finale tandis que Hugo et Danny s’affronteront la semaine prochaine.

Top Chef du 31 mai : et les finalistes sont…

Les finalistes de cette saison de Top Chef sont donc :

– Hugo Riboulet de la brigade de Philippe Etchebest

– Danny Khezzar de la brigade d’Hélène Darroze



Quel candidat et quel chef remporteront la victoire ?

Rendez-vous le mercredi 7 juin à 21h10 sur M6 pour suivre la grande finale de Top Chef 2023. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur 6play.