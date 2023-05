Love Island du 31 mai : la fin du love break (résumé + replay épisode 33)

Love Island épisode 33 du mercredi 31 mai – Place à l’épisode 33 de Love Island ce mercredi soir. Edgar a peur de la réaction de Cindy, il a pas mal joué avec Astrid et Marwa. Et Valentin ne sait pus où il en est. Il se demande s’il peut pardonner Perle…







Publicité





Le public a voté, Valentin peut passer la nuit dans la private room avec la personne de son choix. Il décide que ce sera Astrid. Et Marwa est collée à Issam, elle espère bien prendre la place de Ludivine dans l’aventure.







Publicité





Edgar apprend qu’il va aller faire du kite avec l’islander de son choix et deux bombes. Il choisit Gabriel, Léana et Camille.

Les filles reçoivent une vidéo d’Issam qui embrasse Marwa dans le lit. Ludivine est très remonté. Ils voient ensuite Gabriel et Edgar qui parlent de la tentation… Cindy pleure et part s’isoler.



Publicité





Pendant ce temps là, Issam est encore au lit avec Marwa. Et Valentin se confie ensuite à Marwa, il a envie de confronter Perle. Sur la plage, Gabriel est toujours autant tenté par Camille, qui le provoque à fond. Gabriel tente de résister…

A la villa, c’est activité body painting. De retour à la villa, Camille est déçue car il ne s’est rien passé avec Gabriel. Mais elle compte foncer vers Nicolo.

Une soirée est organisée, c’est la toute dernière du love break. Gabriel a accès la private room, il doit choisir une bombe avec qui la partager pour la nuit. Il choisit Camille.

Les garçons et les filles apprennent qu’ils vont devoir faire un choix à l’issue de ce love break : rester avec la personne du début ou se mettre avec l’un des nouveaux !

Valentin pète un cable et embrasse toutes les filles ! Et du côté des filles, Ludivine demande à parler avec Bastos. Bastos est ravi et Ludivine semble prête à le choisir… Face à Marwa, Issam dit être dans le flou.

Le love break s’achève, demain ce sera la cérémonie de recoupling !

Love Island, le replay du 31 mai

Si vous avez manqué l’épisode 33 ce mercredi 31 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 1er juin, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 34.