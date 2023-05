Un si grand soleil du 29 mai : Kira et Thaïs dans de sales draps (résumé et vidéo épisode 1156 en avance)

Un si grand soleil du 29 mai, spoiler résumé de l’épisode 1156 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 29 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Robin demande à son père si ça va mieux, il lui dit que ça va beaucoup mieux mais il se dit désolé pour les derniers jours. Robin lui dit que ce n’est pas de sa faute. Evan lui dit qu’il faut faire avec le choix de sa mère et aller de l’avant. Robin lui demande s’ils vont divorcer, il ne répond pas.







Clément informe Janet qu’une enquête va être ouverte contre Tip Green. Janet est contente mais elle s’inquiète pour Kira. Mais Clément lui dit que c’est faire tomber les gros bonnets qui l’intéresse. Claudine parle de l’affaire à Florent, elle a une amie qui est la mère de Jules. Claudine a accepté de représenter Jules jusqu’à ce qu’elle apprenne que Kira était concernée.



Chloé appelle Evan pour lui dire qu’il va trop loin. Il ne comprend pas et Chloé le menace s’il n’arrête pas. Elle lui parle de harcèlement. Evan ne comprend pas et lui dit qu’elle délire. Il lui dit d’aller retrouver Marc et de les laisser tranquille.

Claudine retrouve Laumière, elle lui conseille un placement pour l’argent débloqué pour la clinique. Mais Laumière lui dit que Cresson pourrait changer d’avis…

Florent explique à Thaïs et son père et à Kira qu’elles risquent jusqu’à 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende. Il les briefe pour l’interrogatoire. Au lycée, Louis parle à Robin des soucis de Kira et Thaïs.

Chloé parle à Marc de son clash avec Evan. Elle pense qu’ils ont atteint un point de non retour. Elle pleure, Marc la prend dans ses bras.

Kira et Thaïs sont interrogées au commissariat. Elles expliquent n’avoir jamais dit que les gélules pouvaient se substituer aux médicaments ou au traitement. Thaïs accuse Jules mais Thaïs dit ne pas se souvenir. La police organise une confrontation, face à Jules Kira dit encore qu’elle ne se souvient pas… Thaïs est excédée et en veut à Kira. Elle lui reproche d’être amoureuse de le défendre. Florent interroge Kira au sujet de Jules. Elle réalise qu’il lui a menti, il a toujours sa mère en vie.

Chloé reçoit un appel de Laetitia au sujet du prêt. Elle l’informe qu’ils se séparent et qu’elle souhaite se rétracter. A l’hôpital, Laurine insiste auprès d’Evan pour son projet de clinique…

Enzo parle avec Kira, il lui explique que Jules l’a manipulé pour arriver à ses fins. Pendant ce temps là, Chloé laisse un message vocal à Robin. Et elle reçoit un nouveau sms de menaces… Chloé se rend au commissariat pour porter plainte contre Evan !

