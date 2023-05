Love Island du 28 mai : Valentin sous le choc (résumé + replay épisode 30)

Love Island épisode 30 du dimanche 28 mai – Place à l’épisode 30 de Love Island ce dimanche soir. Ludivine dit à tout le monde que Perle a embrassé Bastos dans la salle de bain… Cindy la met en garde : elle devrait penser à Valentin et faire attention aux conséquences !







Simon se rapproche de Solène, et ils s’embrassent ! Solène dit ne pas oublier Nicolo quand même… Anissa dort avec Karl. Et Perle continue de flirter avec Bastos tout en disant à Ludivine qu’elle préfère Valentin et qu’il lui manque.







Perle décide de parler à Bastos, elle le recadre et ils décident d’être justes amis. Tout le monde pense qu’elle est dans le déni.

Anissa et Karl se rapprochent. Et Bastos va maintenant vers Ludivine…



Les garçons voient une vidéo de Bastos qui descend Gabriel auprès de Ludivine. Gabriel est remonté… Pendant ce temps là, Solène part en date avec l’islander de son choix. Elle choisit Simon.

Un jeu est organisé à la villa. Et tout le monde juge Perle… Elle bouillonne et s’emporte contre Cindy. Pendant ce temps là, les garçons reçoivent une vidéo de Perle avec Bastos.

Solène et Simon reviennent, plus proches que jamais. Perle met Solène en garde contre Simon… Solène sait plus quoi penser.

Les garçons reçoivent une vidéo de Simon et Solène qui s’embrassent. Et Valentin voit les images de Perle qui embrasse Bastos dans la salle de bain. Il est dévasté et déçu.

Love Island, le replay du 28 mai

Si vous avez manqué l’épisode 30 ce dimanche 28 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 29 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 30.