Un si grand soleil du 31 mai : Laurine manipule Chloé (résumé et vidéo épisode 1158 en avance)

Un si grand soleil du 31 mai, spoiler résumé de l’épisode 1158 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 31 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Evan est transporté d’urgence à l’hôpital. Chloé est à ses côtés, Alain le prend en charge. Pendant ce temps là, Hélène se promène seule sur la plage et revoit des images de Christian… Elle va ensuite aux Sauvages et lui dit qu’elle ne pourra pas venir bosser avec lui. Elle compte retourner à la galerie.







A l’hôpital, Chloé et Robin sont morts d’inquiétude. Robin ne comprend pas pourquoi on a tiré sur son père. Alain vient leur annoncer que l’opération s’est bien passée, il a eu beaucoup de chance. Ils pourront le voir dans quelques heures.



Alix est avec Ulysse devant son tableau. Hélène débarque et leur dit qu’elle revient travailler. Alix ne comprend pas mais elle ne veut pas les laisser seuls face à Christian.

Au lycée, Thaïs décide d’appeler Robin pour lui dire qu’ils pensent à lui. Il leur annonce que son père est tiré d’affaire.

Hélène présente ses excuses à Christian. Il est emballé par le tableau d’Ulysse et le félicite. Mais il retombe ensuite sur Alix, il ne voulait plus voir Hélène ! Alix distribue ensuite l’argent avec Ulysse et Hélène.

Clément fait le point sur la fusillade avec Elise et Akim. Evan a été vu entrain de se jeter sur sa femme pour la protéger. Mais ils n’ont rien sur le tireur ni sur les raisons pour laquelle on a voulu tirer sur Chloé. Elise parle à Becker de la plainte de Chloé et des menaces qu’elle a reçu.

A l’hôpital, Laurine vient voir Chloé. Elle vient lui témoigner son soutien au nom de toute l’équipe et lui conseille d’aller se reposer… Chloé préfère rester.

Hélène a une arme et s’entraine… Elle vise très bien ! Pendant ce temps là, Ulysse vient voir Bilal. Il lui propose de partir en vacances en Australie. Bilal lui dit qu’il n’a pas l’argent mais Ulysse lui dit que la moitié de ce qu’il a touché lui revient. Bilal ne veut pas un centime de cette histoire ! Elise débarque, ils changent de sujet.

Marc appelle Chloé, il a su pour Evan par Louis. Il lui demande comment elle va et lui dit qu’il est là. Claire vient dire à Chloé que son mari est sorti du coma elle peut aller le voir. Elle raccroche avec Marc et se met à pleurer. Chloé retrouve Evan, il se souvient d’avoir vu un canon vers elle. Il a eu peur de la perdre, Chloé lui dit qu’il lui a sauvé la vie. Evan dit à Chloé qu’il l’aime.

