100% France du 10 juin : les invités de Bruno Guillon ce soir sur France 2

100% logique du 10 juin 2023 – Ce samedi soir, Bruno Guillon présente un nouveau numéro de son jeu « 100% France ». Au programme ce soir, un deuxième numéro de ce nouveau jeu centré exclusivement sur nos goûts, nos habitudes et nos opinions !







100% France du 10 juin, présentation du jeu

Au cœur d’un dispositif unique, trois duos de célébrités vont s’affronter sur des questions « originales » posées à un panel de 100 Français présents en plateau.

Leur mission : trouver les réponses les plus populaires pour tenter de remporter jusqu’à 150 000 euros au profit d’une association caritative ! Déduction, bon sens, instinct et cohésion d’équipe seront des outils précieux pour venir à bout des 5 manches qui se dresseront sur leur chemin.

Un seul duo accédera à la finale où il tentera de remporter un maximum d’argent pour son association ! Alors, qui saura le mieux déceler les préférences des Français ?

Un panel de 100 Français au cœur du jeu

Femmes ou hommes, étudiants ou retraités, originaires des quatre coins du pays… les 100 Français présents en plateau sont à l’image de la diversité de notre société. Leurs profils sont éclectiques, tout comme leurs sensibilités et leurs réponses potentielles.

Une illustration de la richesse de notre pays mais aussi un véritable casse-tête à venir pour nos invités !

Acteurs à part entière du jeu, ces 100 Français pourront être sollicités par Bruno Guillon pour expliquer leurs réponses… qui nous promettent quelques surprises !



5 manches : jusqu’à 150 000 euros à gagner !

Pour faire gagner leur association, nos 3 duos de personnalités devront passer par un total de 5 manches qui mettront leurs convictions et leurs nerfs à rude épreuve.

La partie débutera par 3 premières manches destinées à accroître leur cagnotte. Des QCM et des questions ouvertes de plus en plus complexes, pour lesquelles ils devront deviner les réponses plébiscitées par le panel.

La demi-finale opposera les deux binômes aux cagnottes les plus élevées, qui devront s’affronter sur un ultime face-à-face.

Puis, pour la grande finale, le duo vainqueur devra deviner les 3 réponses les plus données par le panel à une question ouverte, parmi une liste de 10 propositions. Un dernier jeu de devinettes déterminant, qui pourra leur permettre d’engranger jusqu’à 50 000 euros supplémentaires pour leur association.

100% France du 10 juin, les invités de ce soir

Pour cette deuxième émission, retrouvez parmi les invités Isabelle Nanty en duo avec Pef, Leila Kaddour-Boudadi et Bruno Solo, enfin Arnaud Gidoin et Gérémy Crédeville.

Qui saura faire preuve d’astuce et d’intuition pour flairer les bonnes réponses ? Quel duo viendra à bout de « 100 % France » et permettra à son association de remporter jusqu’à 150 000 € ?