NCIS du 10 juin : vos épisodes ce soir sur M6

NCIS du 10 juin 2023 – Ce samedi soir, M6 continue de diffuser la saison 20 inédite de la série « NCIS » ce samedi soir. Au programme ce soir, un inédit et une rediffusion. Ils seront une nouvelle fois suivis de 2 inédits de la saison 2 de « NCIS : Hawaï ».







Publicité





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6play pour le replay.







Publicité





NCIS du 10 juin 2023 : vos épisodes

Saison 20 – épisode 14 : Une vieille blessure

Alors que le NCIS enquête sur la mort d’un Marine tué dans le cadre d’un vol d’opioïdes, Parker reconnait sur les pilules la signature de Clayton Wills, qu’il a arrêté par le passé. Convaincu que ce dernier, devenu patron d’une start-up florissante dans la réinsertion, est responsable du meurtre, Parker reprend contact avec son ancien coéquipier du FBI, Jeremy Brighton.

Saison 20 – épisode 15 : Dans la fleur de l’âge

Le NCIS enquête sur le meurtre d’un quartier-maître qui était inscrit sur un site mettant en relation des séniors avec des personnes plus jeunes pour leur tenir compagnie. Parker envoie son père, qui vit temporairement avec lui, en infiltration dans la maison de retraite où la victime intervenait auprès de plusieurs pensionnaires.



Publicité





NCIS : Hawaï du 10 juin 2023 : vos épisodes inédits

Saison 2 – épisode 17 : Protection rapprochée

Le capitaine Milius retourne à Hawaï pour demander au NCIS de l’aider à protéger Adriana, une femme prête à communiquer des informations au FBI et au Département de la Défense au sujet d’un trafiquant d’armes très recherché, Dante Reeves. Par ailleurs, Milius avoue à Tennant que c’est grâce à lui qu’Alex a été accepté à l’Académie navale, ce qui n’est pas du goût de Daniel…

Saison 2 – épisode 18 : Crash

Après avoir appris l’arrestation de Laird Harriman, qu’elle soupçonne d’être responsable de la disparition d’un agent du NCIS, Tennant l’interroge à bord de l’hélicoptère lors de son transfert. Pendant le vol, Harriman réussit à s’emparer d’une arme et à créer la panique. L’hélicoptère se pose en catastrophe et Harriman prend la fuite. Tennant et le Marshal Crichton se lancent à sa poursuite…

VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir

L’équipe du NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY