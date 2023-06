« 20h30 le dimanche » du 11 juin 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !







« 20h30 le dimanche » du 11 juin 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

⭐️ Le grand entretien : Jean-Yves Le Drian

L’ancien ministre des Affaires étrangères qui a été nommé cette semaine par le président Emmanuel Macron envoyé personnel pour le Liban. Après dix ans dans les coulisses de la diplomatie française, il décrypte les fractures du monde et les menaces, les enjeux des zones de conflit à l’occasion de la diffusion, sur France 5 à 20h55 ce 11 juin, du documentaire En guerres, réalisé par Gabriel Le Bomin. Un an après s’être retiré de la vie politique, Jean-Yves Le Drian y raconte les guerres et les crises de la dernière décennie.



> Rencontres avec Aurélie Jean, docteure en sciences, spécialiste des algorithmes et de la modélisation numérique, et Asma Mhalla, enseignante, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la technologie. Parmi les défis du monde de demain, quelle place pour l’intelligence artificielle ?

