50mn Inside du 17 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 17 juin 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 17 juin 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : quand les stars deviennent parents sur le tard !

A l’image de la société, les célébrités sont de plus en plus nombreuses à décaler le moment d’avoir un enfant : décryptage d’un phénomène

📸 Le portrait – Isabelle Nanty

Des « Tuches » en passant par « Les visiteurs », l’actrice s’est forgé une popularité sans faille auprès du public. Le 28 juin, on la retrouve au cinéma dans « Les vengeances de Maitre Poutifard »



🏠 En intimité avec Juliette Armanet

La chanteuse prétend ce samedi au titre de « La chanson de l’année » avec son titre « Qu’importe » sur TF1. Avant son ascension fulgurante, la chanteuse a même été journaliste pour 50mn Inside.

🎶 La Story : Bridget Jones

Pourquoi cette anti-héroïne est-elle devenue un modèle pour des millions de femmes ?

👀 Phénomène : Katy Perry

Retour sur le parcours étonnant d’une immense star de la pop : Katy Perry. Il y a 15 ans, elle choquait l’Amérique avec son premier gros tube « I kissed a girl »

50mn Inside du 17 juin 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret du Château de Versailles. Comment ce monument se met aux couleurs de l’été avec des évènements exceptionnels.

📍 Dans le document d’Inside, découvre Alentejo, la nouvelle région à la mode du Portugal.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.