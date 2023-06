C à vous du 13 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 13 juin 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme tous les jours de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 13 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine : une contre-offensive “difficile” a commencé du côté ukrainien. Décryptage de Michel Goya, colonel, historien militaire, auteur du livre “L’ours et le renard. Histoire immédiate de la guerre en Ukraine” aux Editions Perrin

🔵 📌 Pénurie de médicaments : Emmanuel Macron souhaite relancer la production en France. On en parle avec Frederic Bizard, professeur d’économie à l’ESCP, président de l’Institut Santé, auteur du livre ”L’Autonomie solidaire en santé” (éd. Michalon)

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Pretty Yende, interprète le titre “J’ai deux amours” de Joséphine Baker en live sur la scène de

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Allain Francois pour l’émission “Vintage Mecanic” qu’il présente sur RMC Découverte; Didier Bourdon pour le film “38°5 Quai des Orfèvres”, réalisé par Benjamin Lehrer, en salle le 21 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 13 juin 2023 à 19h sur France 5.



Publicité