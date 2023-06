C à vous du 21 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 21 juin 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5







C à vous du 21 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Sous-marin disparu près du Titanic : des chocs sonores ont été entendus, les prochaines heures sont cruciales. L’amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant de sous-marins nucléaires, est l’invité de C à vous

🔵 📌 “Les Soulèvements de la Terre” dissous aujourd’hui en conseil des ministres. On en parle avec le journaliste Anthony Cortes, co-auteur du livre “L’affrontement qui vient. De l’éco résistance à l’éco-terrorisme ?”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Festa, chef propriétaire du restaurant “Les Singuliers” en Dordogne

🔵 🎵 Dans le live : Ibrahim Maalouf interprète « Soul Bossa Nova »

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Gérard Pont, producteur, pour le livre « Le jour où les Clash sont venus chez nous – L’histoire du festival Elixir » et la 39ème édition des Francofolies de la Rochelle, du 12 au 16 juillet; et Nanni Moretti pour son film « Vers un avenir radieux », en salle le 28 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 21 juin 2023 à 19h sur France 5.



