C à vous du 28 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 28 juin 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 28 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Adolescent tué lors d’un contrôle de police : des tensions avec les forces de l’ordre à Nanterre cette nuit. Patrick Jarry, maire (divers gauche) de Nanterre, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Vacances d’été, horaires des classes… : Emmanuel Macron veut “repenser” le temps scolaire. On en parle avec Eric Charbonnier, analyste Éducation à l’OCDE, dans C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Lucie Carrasco et Jeremy Michalak pour le documentaire “Lucie en Californie” diffusé ce soir à 21H sur France 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean-Luc Reichmann pour l’émission “Les 12 coups de midi – La grande semaine du combat des maîtres 2023”, à partir du 3 juillet à 11h45 sur TF1 et le prime “La summer party du combat des maîtres”, samedi 8 juillet à 21h10 sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 28 juin 2023 à 19h sur France 5.



