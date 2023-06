Star Academy 2023 : Michaël Goldman reste directeur

Alors que la Star Academy 2023 sera officiellement lancée le samedi 4 novembre, TF1 a annoncé aujourd’hui que Michaël Goldman restait directeur.







Michaël GOLDMAN, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talents, retrouvera ses fonctions de directeur de la nouvelle promotion.







Entouré des membres du corps professoral, toutes et tous experts dans leur domaine, il sera aux côtés des académiciens au quotidien dans cette aventure unique et très exigeante.

Fort de son expérience, il les accompagnera, les aidera et les conseillera dans leur future carrière d’artistes.

Star Academy 2023 : TF1 annonce le nom du directeur



Nous avons le plaisir de vous annoncer que Michaël Goldman retrouvera ses fonctions de directeur de la Star Ac' promo 2023 ! 🤩 Rdv dès le 4 novembre TF1 et MYTF1. pic.twitter.com/FkL5Aksw2N — TF1 (@TF1) June 28, 2023