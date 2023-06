Ça commence aujourd’hui du 29 juin 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 29 juin 2023, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert présente un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Elles sont tombés dans les filets d’un groupe sectaire ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 juin 2023, « Elles sont tombés dans les filets d’un groupe sectaire »

Faustine Bollaert reçoit trois femmes qui étaient touchées ou embrigadées dans un secte. Gourous spiritueux, médecine alternative et non conventionnelle, des soins médicaux remplacés par la prière, elles ont vécus un réel cauchemar.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 juin 2023

Alors hospitalisée, la mère de Gabrielle a été démarchée par une organisation controversée. Après son décès, Gabrielle a fait de nombreuses découvertes sur ce mouvement, elle témoigne pour lancer un cri d’alerte.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

