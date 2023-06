« Dans l’enfer d’une secte » : votre téléfilm ce 23 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Dans l’enfer d’une secte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 23 juin 2023 – Ce vendredi après-midi et pour finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Dans l’enfer d’une secte ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Dans l’enfer d’une secte » : l’histoire

Heather découvre que sa fille adolescente, Ally, a disparu. Elle se rend immédiatement à la police. Celle-ci trouve les affaires d’Ally au bord d’une rivière près d’une petite ville à quelques heures de là et présume qu’elle s’est noyée, mais Heather refuse d’accepter leur explication. Déterminée à prouver que sa fille est vivante, Heather commence à fouiller les biens d’Ally et découvre l’étrange amitié de sa fille avec un groupe d’adolescents en difficulté dans un centre de jeunesse voisin, dirigé par un homme nommé Bridger. Alors qu’Heather s’efforce de trouver quoi que ce soit sur ce mystérieux centre de jeunesse, elle aperçoit enfin Ally. Au début ravi d’avoir retrouvé sa fille, Heather apprend bientôt que sa fille a rejoint une secte…

Dans l’enfer d’une secte, interprètes et personnages

Avec : René Ashton (Heather), Jacey Nichole (Ally), Jacob Young (Bridger)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Dans les griffes de Charles Manson ».