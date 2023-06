HPI du 8 juin 2023 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (vidéo)

HPI du 8 juin 2023 – Ce soir et comme chaque jeudi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 de la série « HPI ». Après les cartons d’audience des semaines précédentes, place à l’épisode 5 inédit suivi de deux rediffusions.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 8 juin 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 3 épisode 5 « Froid de canard » : Après avoir passé une nouvelle nuit ensemble, Morgane et Timothée sont appelés sur une scène de crime. Juste après s’être embrassés sous le regard indiscret de Karadec, ils rejoignent le reste de l’équipe et découvrent le cadavre d’Adèle Mercier, tuée d’une balle logée entre ses deux yeux. Alors que l’enquête avance, la relation entre Morgane et Karadec est de plus en plus compliquée. Et lorsque ce dernier organise une crémaillère, Morgane décide de s’y rendre avec David Diallo, le principal suspect du meurtre.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Clotilde Hesme (Roxane Ascher), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Christopher Bayemi (Docteur Bonnemain), Jeremy Lewin (Thimothée), Nicolas Martinez (Juge Caron), Doudou Masta (David Diallo), Nick Mukoko (Brice Diallo), Guillaume Durieux (Fabien Mercier), Véronique Vanonckelen (Mme Mauras), Marie Filippi (Secrétaire médicale), Isabelle Kubiak (Maman blonde), Marie Vernalde (Maman brune), Virginie Kotlinski (Mélissa), Jonathan Vero (Voisin Morgane), Payal Jain Venel (Femme indienne)

Avec la participation de Patrick Chesnais (Serge Alvaro)



VIDÉO HPI du 8 juin 2023 : la bande-annonce

