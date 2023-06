Ici tout commence du 8 juin : Eliott va-t-il ouvrir les yeux d’Hortense ? (résumé + vidéo épisode 682)

Ici tout commence du 8 juin, résumé et vidéo extrait épisode 682 – Eliott est de retour à l’institut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Teyssier interroge Eliott au sujet de la mère d’Hortense…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier annonce une mauvaise surprise (vidéo épisode du 12 juin)







Publicité





Ici tout commence du 8 juin 2023 – résumé de l’épisode 682

Teyssier est avec Eliott, il le félicite pour son bon travail en tant que second aux côtés de Greg à Tokyo. Et Emmanuel interroge Eliott au sujet d’Hortense et sa mère… Teyssier lui explique qu’il partage les doutes de Mehdi au sujet d’Eugénie. Mais Eliott n’a rien remarqué de spécial au sujet de la mère d’Hortense même si elle est possessive.

Pendant ce temps là à la coloc, c’est l’heure du petit déjeuner. Axel est resté dormir sur le canapé et Ambre lui rapporte sa discussion avec Jasmine la veille… Axel pense qu’il n’y a pas que les examens, il n’est pas aussi mature qu’elle.

Pour y voir enfin clair, Hortense et Vic piègent leur mère. Ambre joue à un jeu dangereux avec Axel et Jasmine. Solal reçoit enfin la réponse à sa déclaration d’amour.



Publicité





Ici tout commence du 8 juin 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff