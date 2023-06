Ici tout commence du 30 juin : une grande nouvelle (résumé + vidéo épisode 698)

Ici tout commence du 30 juin, résumé et vidéo extrait épisode 698 – Mehdi et Hortense annoncent une grande nouvelle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ils vont eux aussi se marier ! Et pendant ce temps là, Rose enquête sur la bague d’Auguste…







Ici tout commence du 30 juin 2023 – résumé de l’épisode 698

Entre Jasmine et Axel, les tensions sont apaisées. Rose continue son enquête sur la bague d’Auguste Armand. Mais étonnamment, Axel ne veut plus en savoir plus ! Il dit avoir simplement eu une hallucination et que la bague est peut être une copie…

En cuisine, Lionel présente son menu pour le mariage du 14 juillet. Evidemment, Greg y apporte sa touche ! Mehdi et Hortense annoncent une big nouvelle… ils vont se marier eux aussi ! Eliott et Hortense ont alors une idée folle…

La remise des diplômes de l’Institut est remplie d’émotion ! Et entre Rose et Antoine, les tensions s‘enflamment.



