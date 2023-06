« Un meurtre sans victime » : votre téléfilm ce 30 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un meurtre sans victime » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 30 juin 2023 – Ce vendredi après-midi et pour finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un meurtre sans victime ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un meurtre sans victime » : l’histoire

Isabel Richardson, mère célibataire, commence un nouveau travail en tant que gardienne de nuit dans un théâtre pour vivre avec sa fille adolescente, Rosaline. Une habitante du quartier remarque qu’elle a du mal à rester éveillée. Elle lui apporte un café et se lie d’amitié avec elle. Une nuit, Isabel est témoin de ce qui semble être le meurtre de sa nouvelle amie dans son appartement. Mais lorsqu’elle appelle la police, ils découvrent que la personne qu’elle croyait assassinée est bien vivante. Isabel se convainc qu’elle a rêvé l’incident, étant donné son manque de sommeil. Mais quand Isabel croise cette amie au lycée de sa fille et qu’elle ne semble pas se souvenir d’elle, Isabel se méfie. A-t-elle imaginé ce crime ou cette amie lui cache-t-elle quelque chose ?

Un meurtre sans victime, interprètes et personnages

Avec : April Hale (Isabel Richardson), Raiany Silva (Rosaline Richardson), Demetria Curry (Sharon), Francesca Galeon (Theresa)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le crime que je n’ai pas commis ».