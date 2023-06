Ici tout commence spoiler : Mehdi choisit son témoin... (vidéo épisode du 4 juillet)

Ici tout commence spoiler – Mehdi et Hortense vont se marier le même jour qu’Eliott et Greg dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Mehdi va choisir son témoin, on peut dire que c’est vraiment surprenant !

Mehdi vient voir Teyssier chez lui pour lui demander s’il serait d’accord pour être son témoin.







Emmanuel est particulièrement surpris, il ne s’y attendait pas plus que nous ! Mais Mehdi explique que quand il était malade, il n’aurait jamais tenu sans lui et sans Hortense. Donc il veut qu’il soit à ses côtés pour son mariage. Teyssier lui annonce qu’il accepte et quand Mehdi s’en va, Emmanuel a le sourire…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 700 du 4 juillet 2023, Mehdi veut Emmanuel comme témoin



