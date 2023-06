Retour de Plus belle la vie : les acteurs ont tous été recontactés !

Encore des nouvelles encourageants pour les fans du feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Sept mois après le clap de fin sur France 3 et alors que Closer annonçait il y a quelques semaines que TF1 allait relancer PBLV, nos confrères de 20 minutes annoncent aujourd’hui que les acteurs ont été recontactés par la production, Newen.







« Ils ont appelé tout le monde pour nous dire que c’était en négociation« , a déclaré Serge Dupire, qui a incarné le personnage de Vincent Chaumette dans « Plus belle la vie » pendant 18 saisons. « Je ne suis pas contre l’idée de revenir sur « Plus belle la vie », bien au contraire. On verra ce qu’ils ont à proposer. En dix-huit ans, j’ai été tellement de personnages à travers le rôle de Vincent Chaumette, il y a toujours des défis à relever pour un acteur. »







Rappelons que Newen, producteur de « Plus belle la vie », planche très sérieusement sur un retour de la série et un projet a été déposé à la mairie de Marseille afin d’occuper à nouveau le Pôle Média de la Belle de Mai.

Les décors et la fameuse Place du Mistral ont été détruits mais la production de PBLV travaille bien avec TF1 au retour de la série culte « dans une version raccourcie ». Selon la Provence, ce serait des épisodes plus courts, d’une quinzaine de minutes. Newen n’attendrait désormais que le feu vert de TF1, qui devrait arriver « avant l’été ».



« Plus belle la vie est une très belle marque en laquelle nous croyons, mais rien n’est confirmé à ce jour » a précisé la production à 20 minutes.