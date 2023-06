Ici tout commence spoiler : Axel surprend une conversation (vidéo épisode du 14 juin)

Ici tout commence spoiler – Axel est sous pression pour les examens de fin d’année dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, non seulement ça ne va pas fort avec Jasmine, mais en plus Teyssier attend énormément de lui.

Et dans quelques jours, Axel va surprendre une conversation qu’il n’aurait pas du entendre !







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Ethan victime d’un accident (vidéo épisode du 13 juin)







Publicité





Emmanuel parle d’Axel avec Clotilde. Il est déçu car il est allé à un concert à 2 jours des examens. Clotilde pense que ce n’est pas si grave mais Teyssier pense qu’en tant que fils d’Auguste Armand, Axel ne peut pas se permettre des écarts… Emmanuel va très loin en affirmant que la cuisine n’est plus le centre d’intérêt d’Axel ! Mais Axel entend toute la conversation…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 686 du 14 juin 2023, Axel surprend Teyssier et Clotilde



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.